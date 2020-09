Die Fraktion der Adelsdorfer Bürger- und Wählerinitiative (ABWI) gibt sich mit dem Beschluss des Gemeinderats, die Abwassergebühr für den Zeitraum 2020 bis 2023 in der gleichen Höhe zu belassen wie 2016 bis 2019, nicht zufrieden. Wie der Fraktionsvorsitzende Ralf Olmesdahl in einem Schreiben an Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) ausführt, sei es für die ABWI nicht nachvollziehbar, warum die Gebühren nicht gesenkt werden. Deswegen beantrage seine Fraktion eine Überprüfung des Beschlusses vom 28. August.

Etliche Kritikpunkte

Die Mitglieder des Gemeinderats sollten "eine Argumentation bekommen, die die verabschiedete Kalkulation gegenüber den Bürger-/innen schlüssig macht und die dazugehörigen, nicht nachvollziehbaren Haushaltsstellen entsprechend erklärt", schreibt Olmesdahl. Unter anderem erscheine die kalkulatorisch angesetzte Gesamtmenge von 390 207 Kubikmetern an Schmutzwasser deutlich zu niedrig, führt er an. Auch die gestiegene Einwohnerzahl sowie der Anschluss der Gemeinde Hemhofen an das Adelsdorfer Abwassernetz sowie weitere Punkte hätten zu einer Gebührensenkung führen müssen, meint Olmesdahl. red