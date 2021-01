Zahlen und Daten Zusammen mit der Kläranlage Kleinbrach und der Pflanzenkläranlage Klaushof reinigt die Kläranlage Bad Kissingen jährlich vier Millionen Kubikmeter Abwasser. Es stammt aus dem 185 Kilometer langen Kanalnetz der Stadt mit seinen rund 5600 Schachtpunkten sowie aus 17 Regenüberlaufbecken und 26 Regenüberläufen. Auch Sickerwasser aus der Deponie in Wirmsthal wird geklärt.

Reinigungsschritte Das Abwasser durchläuft mehrere Reinigungsschritte, bevor es der Fränkischen Saale zugeführt wird. Die mechanische Reinigung übernimmt die Vorklärung. Grob- und Feinrechen fangen grobe Teile wie beispielsweise Äste, Flaschen oder Hygieneartikel ab. Im Sandfang und im Fettfang setzen sich anschließend Sand, Steine und Glasscherben sowie Fett ab. Im Vorklärbecken sinken schließlich organische Stoffe wie Papier und Fäkalien an den Boden. Der Schlamm, sogenannter Primärschlamm, wird den Faultürmen zugeführt und zur Verstromung genutzt. Bei der biologischen Reinigung werden noch bestehende Verunreinigungen in einem Belebungsbecken durch Mikroorganismen, u.a. Bakterien, abgebaut. Dazu wird dem Becken zusätzlich Sauerstoff zugeführt. Zuletzt findet die chemische Reinigung des Wassers statt. Hierbei geht es insbesondere um die Entfernung von Phosphaten im gereinigten Abwasser. Dies geschieht mit chemischen Fällungsmitteln.

Im angegliederten Nachklärbecken setzt sich wiederum Schlamm vom Wasser ab, der teilweise als Rücklaufschlamm weiterverwendet wird. Der Überschussschlamm fließt dann in die Faultürme, das geklärte Wasser in den Vorfluter und anschließend in die Fränkische Saale.