Am Fest Mariä Namen hatte die Benediktinerinnenabtei Maria Frieden allen Grund zur Freude. Denn an diesem Tag wurde Marie-Louise Schrüfer eingekleidet und damit in das Noviziat der Gemeinschaft aufgenommen. Mit ihrer Einkleidung trägt sie nun den Namen Schwester Maria Faustina vom Eucharistischen König OSB.

Die Vorbereitungen für die Einkleidung begannen schon am frühen Morgen: In der Messfeier segnete Pfarrer Hans-Werner Alt das Ordensgewand (Habit, Skapulier und Schleier) der angehenden Schwester. Die Einkleidungsfeier selbst fand am Nachmittag im Kapitelsaal statt. Groß war die Erwartung bei den Gästen auf die Vorstellung der neuen Mitschwester in der Klosterkirche. Bei musikalischer Begleitung zogen die Schwestern feierlich in die Kirche ein. Als Äbtissin hatte nun Mutter Mechthild Thürmer OSB die Aufgabe, den Ordensnamen der neuen Schwester zu verkünden: Maria Faustina vom Eucharistischen König OSB.

Mit der Einkleidung bereitet sich die Novizin darauf vor, ein Leben in Beständigkeit, klösterlichen Lebenswandel (Enthaltsamkeit und Armut) und Gehorsam zu verbringen. Als Zeichen dieser Vorbereitung trägt die Novizin einen weißen Schleier. Erst mit der Ewigen Profess legt sie einen schwarzen Schleier an. Damit ist die Lebenshingabe an Gott und die Gemeinschaft endgültig.

Nach der feierlichen Einkleidung mit Vorstellung von Schwester Faustina waren alle zu Gratulation bei Kaffee und Kuchen eingeladen. Zu den Gästen zählten neben der Verwandtschaft auch Freunde und Bekannte. Die notwendigen Einschränkungen wegen Corona ließen die Freude der Feierlichkeiten aber nicht trüben, so dass der Nachmittag bei fröhlichem Austausch verklang. red