Beim Kissinger Kabarettherbsts präsentieren sich Heißmann & Rassau am Freitag, 19. November, 19.30 Uhr, im Kurtheater als begnadete Verwandlungskünstler, die sich in unglaubliche Anekdoten, spannende Erlebnisse sowie absurde Abenteuer stürzen. "Wenn der Vorhang 2 Mal fällt!" ist eine furiose Zwei-Mann-Show über die Bretter, die nicht nur für Volker Heißmann & Martin Rassau die Welt bedeuten, so eine Pressemitteilung. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/8048 444, online unter www.badkissingen.de/events oder unter E-Mail kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Archiv Isolde Krapf