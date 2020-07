Absolventen gerüstet für Arbeitsmarkt

"Ohne Infrastruktur, digitale Grundkompetenzen und produktives Arbeitsverhalten wird es auch zukünftig immer schwerer sein, sich in der Berufswelt zu behaupten. Einen ersten Eindruck davon habt ihr nun der Corona-Krise bekommen und auch erste Erfolge erzielt." Dies betonte Rektor Raimund Willert bei der Schulentlassfeier der "Georg-Göpfert-Mittelschule" in der Eltmanner Stadthalle, bei der 85 Schüler ihre Abschlusszeugnisse erhielten.

Mit dem Songtext von Adel Tawil "Ist da jemand, der mein Herz versteht? Und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt?" eröffnete Lehrerin Katrin Mittelbach die Feier und betonte, dass das Schuljahr sicherlich Spuren hinterlassen habe. Da habe es Pfade mit Steinen gegeben, mit Angst vor dem Versagen oder der Ungewissheit vor der Zukunft. Sicherlich erinnere man sich aber auch an Momente, die gut getan hätten wie Freundschaften, erfreuliche Noten oder auch Ausflüge. Familie, Freunde und Lehrer wären an der Seite gestanden und beantworteten die Frage "Ist da jemand, der an mich glaubt und dich sicher nach Hause bringt?"

Rektor Raimund Willert nannte in seiner Abschiedsrede Gesundheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit als die drei Themen der Zukunft. "Gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie haben wir die Erfahrung gemacht, dass Verantwortung für die eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer äußerst wichtig ist. Wer gesehen oder gar erlebt hat, wie sich die Infektionsschicksale darstellen, weiß sehr genau, dass Gesundheit und Leben ganz besonders hohe Güter sind, die nur bedingt mit Geld oder modernster Technik geschützt werden können." Dies unterstrich er mit den Worten von Dunja Hayali: "Prävention ist keine Hysterie und Ignoranz ist kein Mut".

Hinsichtlich der Digitalisierung habe man gerade in den ersten Wochen der Schulschließung erleben können, was Homeoffice oder Homeschooling bedeuteten, welche großen Chancen darin liegen, aber auch welche Hemmnisse, wenn die technischen Voraussetzung fehlten oder das Handling nicht ausreichend sitze. Nachfolgende Schülergenerationen würden sicher noch besser vorbereitet sein, weil das Thema Digitalisierung immer mehr an Bedeutung gewinne. Gleichzeitig bliebe eines, wie es immer war: "Ohne Fleiß kein Preis! Gerade Homeoffice oder Distanzlernen erfordern ein solides Arbeitsverhalten."

Engagierte Schüler

Beim Stichwort "Nachhaltigkeit" nannte Schulleiter Willert das Klima, hob aber auch das Engagement der Schüler mit Aktionen und Projekten hervor, mit denen man "Fairtrade-Schule" geworden sei. Beim Fairtrade-Gedanken gehe es um menschenwürdige Arbeit, um nachhaltigen Konsum und um nachhaltige Produkte. Dass das Thema Nachhaltigkeit noch viel breiter aufgefächert sei, beweise die Tatsache, dass die Uno, der Zusammenschluss von 193 Staaten, miteinander 17 Nachhaltigkeitsziele für eine bessere Welt beschlossen habe.

Auf diesem Weg in die Zukunft gab er zwei Sätze von Hermann Lahm mit auf den Weg: "Wer nur für die Zukunft lebt, versäumt die Gegenwart. Wer nur für die Gegenwart lebt, verbaut sich die Zukunft."

19 Schüler der 10. Klasse waren erfolgreich beim Schulabschluss der "Mittleren Reife". Den besten Schulabschluss erzielte Christina Schöpplein aus Stettfeld (Notendurchschnitt 1,67) vor Lea Oppelt aus Neuschleichach (1,89) und Sebastian Hoch aus Ebelsbach (2,0) und erhielten dafür Geldpreise. Die besten Schüler in einzelnen Fachgebieten waren in Mathematik und AWT-Soziales Christina Schöpplein (jeweils Note 1), in Deutsch Sebastian Hoch (Note 2), in Englisch Saban Bajramovic aus Sand (Note 1), in AWT-Wirtschaft Julia Ternowez aus Zeil (Note 2) und in AWT-Technik Lion Kempf aus Ebelsbach (Note 1).

Keine Stornierungen

Der Ausbildungsmarkt zeigte sich glücklicherweise unbeeindruckt vom Lockdown. Es gab, anders als befürchtet, keine Stornierungen von Ausbildungsverträgen, betonte Berufsberater Peter Stretz. "Gleichwohl mussten sich alle der Herausforderung stellen. Ich denke, aus der Not wurde das Beste gemacht. Die Firmen wissen um die geburtenschwachen Jahrgänge. Bis auf sehr wenige Absolventen haben alle ihre Ausbildungsverträge oder ihren Schulplatz."

66 Schüler der 9. Jahrgangsstufe unterzogen sich dem qualifizierenden Mittelschulabschluss (Quali), wobei die Schüler einer Klasse an ihrer Schule bleiben, um sich im nächsten Jahr um den "Mittleren Schulabschluss (Mittlere Reife)" zu bewerben. Schulbeste und erfolgreich beim Quali waren: 1. Luis Mölter (Eltmann) mit dem Notendurchschnitt 1,8; 2. Leon Große (Ebelsbach) 2,0; 3. Frank Neff (Theinheim) 2,0.

Die Feier wurde musikalisch umrahmt von Klassenlehrer Toni Martin, der für seine Schüler eigens Songs komponiert hatte und dafür großen Beifall erhielt.