An drei Tagen öffnet sich der rote Vorhang der Manege für junge, professionell ausgebildete Artisten und Artistinnen im Circuszelt des Kinder- und Jugendcircus Luna.

Seit über 60 Jahren werden an der Artistenschule in Berlin talentierte junge Menschen ausgebildet. Seit 2004 beenden sie ihre Ausbildung mit einer feierlichen Gala. Darauf aufbauend ging erstmals der Jahrgang 2005 auf eine bundesweite Tournee und gastierte auch damals schon im Circus Luna. Ende Juli kommt auch die 17. Absolventenshow mit ihrem Programm "Popcorn - ein artistisches Feuerwerk" zum Circus Luna.

"School's out!" Das feiert der Absolventenjahrgang 2021 in der Show mit einer großen Party. Es wird wild, bunt und circensisch. Nach der Schule geht die Show erst richtig los. Die jungen Künstler und Künstlerinnen feiern nicht nur die vergangene Schulzeit und ihren Abschluss, sondern auch den Neuanfang und die Zukunft. Was wird auf sie zukommen? Wie können sie all das, was sie gelernt haben, zusammenfügen, um schließlich den ihnen ureigenen künstlerischen Charakter zu finden? Wenn sich die Nacht und der Morgen die Hand geben, schlafen sie auf einer Couch ein. Dieses Sofa ist das Tor zu ihren Hoffnungen, Wünschen und Träumen. Auch das Publikum durchschreitet dieses Tor und geht mit ihnen durch ihre "Träume" auf die Reise. Gemeinsam erleben alle all das, was die jungen Menschen in den letzten Jahren gelernt haben. Die Show ist poetisch und voller Charme - explosiv und physisch. Ob Bouncing-Jonglage, Luftartistik, Tanz- und Partnerakrobatik oder BMX-Artistik - das gesamte Spektrum der artistischen Künste wird hier mit großer Spielfreude und viel Spaß dargeboten. Informationen unter: www.absolventenshow.de

Karten-Reservierung

Aufgrund der niedrigen Inzidenzen ist für Kulturveranstaltungen kein vorheriger Corona-Test mehr nötig. Das Zelt ist mit hochgebundenen Seitenwänden und hydraulischer Kuppel gut durchlüftet. Im Zelt gibt es eine übersichtliche Platzierung in einzelnen Blöcken mit zusätzlichen Aufgängen.

Dabei ist eine Kartenreservierung erforderlich mit Datum der Vorstellung, Personenanzahl und Alter der Gäste an karten@circusluna.de. Zwei Stunden vor der Vorstellung öffnet das Circus-Café für die Gäste.

Die Vorstellungen im Circus Luna finden am Freitag, 30., und Samstag, 31. Juli, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 1. August , um 16 Uhr statt. red