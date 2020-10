Zum Bericht "Ist das Händewaschen zu teuer?" vom 22. Oktober: Den Gemeinderatsbeschluss, keine Waschbecken in den Klassenräumen der Hallerndorfer Mittelschule zu installieren, empfinde ich als absoluten Fehlbeschluss. Er sollte schnellstmöglich kassiert werden.

Es geht bei der Waschbeckenbenutzung nicht nur um Kreidestaub an der Tafel oder an den Händen. Was macht man ohne fließendes Wasser, wenn ein Kind sich über zwei Schulbänke erbricht (Begebenheit in meiner aktiven Lehrerzeit) oder ein Kind sich verletzt hat? Nach dem Kunstunterricht müssen Tischflächen und Pinsel gereinigt werden.

Geht es einem Schüler mal nicht so gut, kann ein Glas frisches Wasser helfen. Mal wird was auf dem Boden verschüttet oder müssen nach der Pause Hände gereinigt werden. Auch für den Sachunterricht braucht man für Versuche gelegentlich Wasser.

Das sind nur einige Beispiele, die aufzeigen sollen, dass fließendes Wasser in einem Klassenraum nach wie vor seinen Sinn erfüllt. Ich meine: Die Ratsmitglieder von Hallerndorf waren mit dieser Entscheidung schlecht beraten. Sie bringen damit die Einrichtung der Schule in diesem Bereich auf den Stand des vorletzten Jahrhunderts. Reinhard König

