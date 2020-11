Mit ihrem Auto fuhr eine 33-Jährige am Montagabend absichtlich ihren Lebensgefährten an, der schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Frau, die zunächst geflüchtet war, befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Das Paar geriet gegen 20.15 Uhr auf der Zollnerstraße in Streit, worauf der 29 Jahre alte Freund auf dem Fuß- und Radweg entlang der Straße davonging. Die 33-Jährige gab Gas und fuhr auf den 29-Jährigen zu. Sie erfasste den Mann mit der Fahrzeugfront und fuhr danach ohne anzuhalten stadteinwärts weiter. Der Schwerverletzte kam mit dem Rettungsdienst ins Klinikum. Wenig später machten Polizeibeamte die Frau ausfindig und nahmen sie vorläufig fest. Am Dienstag erging gegen die 33-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Kriminalbeamten suchen im Rahmen der Ermittlungen insbesondere zwei Jugendliche, die die Tat beobachtet und weitere Zeugen angesprochen haben. Die beiden jungen Leute werden gebeten, sich bei der Kripo unter Tel. 0951/9129-491 zu melden. red