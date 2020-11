Zum Artikel "Impfungen voraussichtlich Anfang 2021" vom 24.10.: Seit nunmehr fast einem Dreivierteljahr erlässt die Regierung in Bund, Ländern und Kommunen Verordnungen, die in einer noch nie dagewesenen Art und Weise in Deutschland die Freiheiten der Menschen beschränkt hat. Der komplette Verzicht aufs Osterfest war bereits hart: keine Gottesdienste, keine Familientreffen, kein Eiersuchen mit Großeltern und Enkeln, kein Urlaub in den Ferien - stattdessen: Lockdown und Isolation.

Und nun droht das gleiche zu Weihnachten: Aus dem Fest der Liebe und Familie sollen Tage der Einsamkeit und Traurigkeit werden. Die Panikmacher in der Regierung nehmen den Menschen all ihre Freude im Leben: Familien dürfen sich nicht mehr besuchen, soziale Kontakte sind verboten, keine fröhliche Geselligkeit mit Freunden mehr, keine Aktivitäten außer Haus - noch nicht mal mehr ein Wochenende im benachbarten Bundesland. Stattdessen Einschränkungen, auf Schritt und Tritt.

Ginge es nach der Bundesregierung, sollten die Bürger wohl am besten nur noch wie Roboter arbeiten gehen und ansonsten zu Hause die Wand anstarren. Andere Mediziner und ausgewiesene Fachleute mit hervorragenden Lebensläufen werden gar nicht erst gehört oder in ein Team mit eingebunden, wie man normalerweise bei einer solch unbekannten Viruserkrankung annehmen sollte, sondern abserviert, denunziert, zensiert, gelöscht, für blöd erklärt.

Warum sind nur Forschungen von politisch nahestehenden Personen zulässig? Wenn es einen Impfstoff geben sollte, der ausreichend getestet, validiert ist, der nicht unwiderruflich die DNA verändert und damit ein Verbrechen an der Menschheit wäre, deren Folgen unabsehbar sind, dann kann man sich immer noch darüber austauschen, ob eine Impfung sinnvoll ist oder nicht. Es gibt viele Infektionen, für die es bis heute keinen Impfstoff gibt. Und mit dem Coronavirus werden wir in Zukunft leben müssen.

Manfred Schock

Adelsdorf