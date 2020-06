Abschied von Michael Wutz

Seit Oktober 2017 leitete er die Abteilung Bauen, Umwelt und Kommunales, zum 30. Juni verlässt Oberregierungsrat Michael Wutz das Landratsamt Lichtenfels: Er wechselt zum 1. Juli als Richter an das Verwaltungsgericht Bayreuth. In der Bürgermeisterdienstbesprechung vergangene Woche würdigte Landrat Christian Meißner das Engagement von Michael Wutz und dankte ihm für seinen großen Einsatz. Zum Abschied überreichte der Landrat einen Korb mit fränkischen Spezialitäten. Die Leitung der Abteilung Bauen, Umwelt und Kommunales am Landratsamt wird zum 1. Juli neu besetzt. red