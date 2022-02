Drei besondere Gottesdienste fanden am Wochenende in Weismain statt. So wurden in zwei Gottesdiensten die 25 Erstkommunionkinder vorgestellt. "Mit Jesus in einem Boot" ist das Motto in der Vorbereitung auf den großen Tag. In einem weiteren Gottesdienst wurde der langjährige Mesner Karl Frankenberger verabschiedet, der dieses Amt immer zuverlässig und mit Hingabe erfüllt hatte. Dazu passte auch das Thema der Liturgie, die Liebe Gottes mit und zu den Menschen, vortrefflich. Liebe sei das Fundament in Familie und Gemeinschaft, und dies habe der scheidende Messner immer gelebt. Pfarrer Gerhard Möckel lobte auch die Geduld seiner Frau, die immer helfend zur Seite stand, aber auch oft auf ihren Mann verzichten musste. Besonders für die vielen kleinen Arbeiten, die niemand sieht, dankte Möckel den beiden. rdi