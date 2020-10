Bei der jüngsten Vorstandssitzung des Vereins Sonderpädagogik für Kinder im Coburger Land ehrte Landrat Sebastian Straubel als Vorsitzender Alexandra Lewandowski für ihr 25. Dienstjubiläum als Sekretärin an der Heinrich-Schaumberger-Schule und verabschiedete Hildegard Mogalle als langjährige Religionskraft der Heinrich-Schaumberger-Schule. Seit 2001 war Hildegard Mogalle als Religionskraft für den Verein Sonderpädagogik für Kinder im Coburger Land an der Heinrich-Schaumberger-Schule tätig. Dass sie auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze im vergangenen Jahr noch weiterbeschäftigt wurde, zeigt, wie wertvoll ihre Tätigkeit dort stets war. Mit Ende des vergangenen Schuljahres ging Hildegard Mogalle nun aber in den wohlverdienten Ruhestand. "Sie waren jederzeit bereit, auch über Ihre Unterrichtsverpflichtung hinaus Engagement zu leben und Verantwortung zu übernehmen, waren immer ansprechbar für die Belange der Schüler, Eltern, Lehrer - auch in Ihrer unterrichtsfreien Zeit. Beharrlich haben Sie Ihre Ziele verfolgt und umgesetzt. So haben Sie die konzeptionelle Arbeit in Fachgremien übernommen und zum Beispiel das Thesenpapier zur Zukunft eines konfessionsübergreifenden Religionsunterrichts verfasst. Sie haben die Referendare im Fach Religion begleitet oder auch das Schulfrühstück gemeinsam mit dem BLLV initiiert. Kurzum: Sie haben das kirchliche Leben an der Schule gestaltet, und hierfür danke ich Ihnen im Namen der gesamten Schulfamilie und des Vereins Sonderpädagogik für Kinder im Coburger Land e.V. ganz herzlich", sagte Straubel einer Mitteilung des Landratsamt zufolge.

Alexandra Lewandowski würdigte Straubel als besonders zuverlässig und engagiert. "Tatkräftig sind Sie, neben Ihrer Tätigkeit in der Verwaltung, auch bei jedem Schulfest im Einsatz. Sie organisieren und bereiten solche Feiern fleißig vor. Vielen Dank für Ihr Engagement, das über das gewöhnliche Maß hinausgeht." red