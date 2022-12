Die Firma Farben Kessler hat fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offiziell verabschiedet, die in den vergangenen beiden Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gegangen sind. In einer Feierstunde würdigten die Geschäftsführer Katja und Christian Keßler ihre Leistungen und dankten ihnen für die wertvolle Zusammenarbeit und den Beitrag, den sie in den unterschiedlichen Funktionen über Jahre hinweg zum Wohle des Unternehmens geleistet haben, heißt es in einer Meldung an die Presse.

Theodor Widerspan hat 23 Jahre als Trockenbauer gearbeitet, Kornelia Meder 27 Jahre als Näherin, Bernhard Reinisch 28 Jahre und Egbert Voll 38 Jahre als Maler-Vorarbeiter und Ingrid Keller 30 Jahre in der Verwaltung. Derzeit hat die Firma Farben Kessler sechs Auszubildende in verschiedenen Bereichen des Unternehmens. red