Nach fast 46 Jahren bei der VR-Bank hat sich Kundenberaterin Elvira Schick in die Freiphase der Altersteilzeit verabschiedet. Wie die Bank informiert, begann Schick 1976 ihre Berufstätigkeit als Auszubildende bei der ehemaligen Volksbank Bad Brückenau. Nach der Ausbildung wurde sie in der Sparabteilung in der Hauptstelle in Bad Brückenau eingesetzt.

Im November 1984 wurde sie Leiterin dieser Abteilung. "Zeitweise haben Sie sogar die Betreuung des Depots A miterledigt", erinnerte Roland Knoll, Vorstand der VR-Bank Bad Kissingen, an die Anfänge. Heute sei dies undenkbar, solche Tätigkeiten nebenbei zu erledigen.

Als 1994 die Volksbank neu organisiert wurde, wurde die engagierte Bankkauffrau als Kundenberaterin eingesetzt, drei Jahre später übernahm sie zusätzlich noch die Anlageberatung der Senioren-Kundschaft. Im Dezember 1999 zeichnete die Beraterin sich verantwortlich für den gesamten Bereich Detter, Zeitlofs und Unterleichtersbach.

2016 führte Schicks Weg als Privatkundenberaterin nach Steinach. Vorstand Roland Knoll dankte der scheidenden Kollegin für ihr Engagement: "Sie sind bei Kunden aufgrund ihrer freundlichen Art sehr beliebt!" Das gelte auch im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen. Man habe stets ihre verständnisvolle Art geschätzt. Gegenüber ihrem Arbeitgeber sei sie stets loyal gewesen. Knoll wünschte der in die arbeitsfreie Phase der Altersteilzeit wechselnde Kollegin alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Und was sagt Elvira Schick zu der langen Zeit? "Rückblickend war es eine erfüllte Zeit meines Wunschberufes mit vielen schönen Momenten!", sagt Schick. Gerne erinnere sie sich an viele intensive Kundenbeziehungen, die ihr sicher fehlen werden. Aber, sie merkt auch an: "Es waren viele berufliche Hürden zu meistern, die Problembewältigungen haben mich sehr gefordert und die stets komplexen Vorgänge und Veränderungen müssen angenommen und akzeptiert werden!" red