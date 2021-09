Am 1. September 1974 trat Michael Grom als Lehrling in die damalige Raiffeisenbank Bad Bocklet-Burkardroth ein. Sein damaliger Kollege wurde später Vorstand - ebenso wie sein ehemaliger "Azubi" Rainer Geis. Auch er ist mittlerweile Vorstand der VR-Bank Bad Kissingen eG und im Rahmen einer kleinen Feierstunde dankten Geis und sein Vorstandskollege Michael Kaiser dem frisch gebackenen Rentner. "Ihr Berufsleben war gekennzeichnet durch Fusionen und große Veränderungen", blickte Kaiser auf 47 Jahre Bankleben zurück, "andererseits auch von Kontinuität und Verbundenheit" Groms zur Bank. Von 1977 bis 1992 war Grom in verschiedenen Geschäftsstellen tätig, ab 1983 jedoch hauptsächlich zuständig für das Rechnungswesen und die Bilanzstatistik. Nach der Fusion mit der damaligen Raiffeisenbank Bad Kissingen übernahm der gelernte Bankkaufmann die Teamleitung für die Abteilung Zahlungsverkehr. Nach der Fusion mit der damaligen Volksbank Bad Brückenau im Jahr 2001 blieb er im Zahlungsverkehr, ehe Grom nach der Fusion mit der Raiffeisenbank Hammelburg im Jahr 2018 in die Abteilung Rechnungswesen wechselte. Sein großes Aufgabengebiet blieb auch hier die Kontenverwaltung. Dass er aufgrund seiner Kollegialität und seiner Loyalität bei Vorgesetzten und Kollegen gleichermaßen beliebt war, zeige sich in der Tatsache, dass er über viele Jahre Mitglied im Betriebsrat war - über einen langen Zeitraum hinweg als Vorsitzender. Kaiser unterstrich: "Meine Qualifikation ist meine bisherige Leistung, mein Wille und meine Einsatzbereitschaft und meine Verbundenheit mit der Bank!" Dies habe der Nüdlinger mal in einer Bewerbung geschrieben. "Besser könnte ich es heute nicht ausdrücken"", dankte Vorstand Kaiser dem Kollegen. Für den nun vor ihm liegenden Lebensabschnitt wünschte er Michael Grom und auch seiner Ehefrau, die ebenfalls in der Bank beschäftigt war und die vor kurzem in den Ruhestand trat, alles Gute. Auch Abteilungsleiter Michael Hoffmann dankte Grom für seinen Einsatz und seine Flexibilität. red