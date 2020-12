Die Pfarreiengemeinschaft Oberleichtersbach-Schondra hat die für Heiligabend die geplante Kinderkrippenfeier an der Lohhütte in Unterleichtersbach abgesagt. Ebenfalls findet die Christvesper in Breitenbach nicht statt. Die Feier "Besinnliche Weihnachten" mit der Jugendgruppe in Schönderling ist ausgebucht. Die Vesper um 18 Uhr in Modlos findet als Christmette mit einer Eucharistiefeier statt, die beiden Gottesdienste in der Nacht in Oberleichtersbach und Schondra wurden auf 19.30 Uhr vorverlegt. Am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, findet um 8.30 Uhr die Eucharistiefeier in Singenrain statt. Die in Modlos geplante entfällt. Anstelle des ökumenischen Gottesdienstes um 10.30 Uhr findet dort eine katholische Wortgottesfeier statt. Jeder ist hierbei willkommen. In fast allen anderen Gottesdiensten in den Weihnachtstagen vom 24. bis 27. Dezember sind noch Plätze frei. Diese können auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft www.pg-oberleichtersbach-schondra.de eingesehen und ab zehn Minuten vor dem Gottesdienst nachgefragt werden. Eine Anmeldemöglichkeit besteht nicht mehr. sek