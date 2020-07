Ablenkung im Alltag

Die Corona-Pandemie trifft die Bewohner in den Altenpflege- und Behindertenheimen, aber auch Senioren in den eigenen vier Wänden derzeit in besonderem Maße, vor allem die Isolation bereitet den Menschen große Schwierigkeiten. Zwar sind Besuche in den Einrichtungen grundsätzlich unter Auflagen wieder erlaubt und die mobilen Bewohner können das Haus auch verlassen, dennoch unterliegen die Menschen immer noch großen Einschränkungen.

Wie das Landratsamt Coburg mitteilt, möchte der Aufgabenbereich Senioren mit dem Koordinierungszentrum Bürgerliches Engagement des Landkreises Coburg die Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen unterstützen, indem man Beschäftigungsmaterial bereitstellt, das in den Einrichtungen und von den Ehrenamtlichen der "Häuslichen Hilfen" genutzt werden kann.

Beispielsweise können Ehrenamtliche, die über den regionalen Pflegepool der "Gesundheitsregion Plus" an Pflegeeinrichtungen vermittelt wurden, oder die zum Besuchsdienst in die Senioreneinrichtungen gehen, die Beschäftigungsmaterialien nutzen, um etwas Abwechslung in den Tag der Bewohner zu bringen. Aber auch ehrenamtliche und ausgebildete Mitarbeiter der "Häuslichen Hilfen" helfen älteren Menschen im Landkreis Coburg, so lange wie möglich selbstständig zu Hause zu bleiben. Da kommt das Angebot natürlich genau richtig, wenn Ehrenamtliche Beschäftigungsutensilien und Spiele ausleihen können.

Ein wertvoller Beitrag

Auf offene Ohren stieß die Idee bei der Firma Wehrfritz in Bad Rodach: "Dort war man sofort begeistert, so dass das Unternehmen uns bei der Anschaffung der Beschäftigungsmaterialien und Spiele sehr großzügig entgegenkam. Das ist wirklich beeindruckend, eine tolle Unterstützung und vor allem für die Seniorinnen und Senioren oder behinderten Menschen im Coburger Land ein wertvoller Beitrag", ist der Coburger Landrat Sebastian Straubel fest überzeugt.

Dank dieses Entgegenkommens und der finanziellen Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements durch die Bayerische Staatsregierung unter der Initiative "Unser Soziales Bayern: Wir helfen zusammen!" ist der Landkreis Coburg nun also um ein wertvolles Angebot reicher. "Vor allem jetzt in der Zeit der Corona-Krise sind wir froh um jede Hilfe, die auch tatsächlich bei den besonders betroffenen Menschen ankommt", sagt Anja Zietz, Aufgabenbereichsleitung Senioren im Landratsamt Coburg.

Dass die Idee praxisnah und das Angebot von Bedeutung ist, zeigt das große Interesse an den Materialien. "Kaum bei uns im Landratsamt angekommen, war schon der Großteil ausgeliehen. Besonders beliebt ist das Bingo-Spiel", sagt Zietz.

Um die Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen sowie Häusliche Hilfen bei Bedarf mit geeigneten Beschäftigungsmaterial zu unterstützen, können Gemeinden und Einrichtungen speziell dafür angeschaffte Kisten über den Aufgabenbereich Senioren des Amtes für Jugend, Familie und Senioren am Landratsamt Coburg ausleihen. Interessierte melden sich bei Esther Fiedler unter der Telefonnummer 09561/514-2264 oder E-Mail an esther.fiedler@landkreis-coburg.de. red