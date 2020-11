Aufgrund einer Änderung in der Tourenplanung kann es am Donnerstag, 5. November, zu Verzögerungen bei der Abfuhr der Gelben Säcke im Gemeindegebiet Heroldsbach sowie in Hausen kommen. Nicht abgeholte Gelbe Säcke werden am Freitag, 6. November, beziehungsweise spätestens am Samstag, 7. November, abgeholt. Dies teilte das Landratsamt Forchheim mit. red