Die Stadtbücherei Forchheim muss gemäß der bayerischen Corona-Regelungen mindestens bis 10. Januar geschlossen bleiben. Aus diesem Grund bietet sie ab sofort einen Abholservice für Medien und einen Telefonservice an.

Maximal fünf Stück

Maximal fünf verfügbare Medien können über den Bibliothekskatalog (buecherei-open.forchheim.de) ausgesucht und dort kostenlos online vorbestellt werden. Alternativ ist eine Bestellung per E-Mail an stadtbuecherei@forchheim.de oder per Telefon unter 09191/714323 möglich. Sobald die Medien bereitgestellt sind, wird der Kunde benachrichtigt.

Die Abholung

Die Abholung ist dann montags, dienstags, donnerstags und freitags zwischen 10 und 16 Uhr nach Vorzeigen des Büchereiausweises kontaktlos am Eingang möglich. Zu diesen Zeiten ist auch das Telefon besetzt. Dieser Service wird nicht während der Betriebsferien von Mittwoch, 23. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar, angeboten. Weitere Informationen gibt es unter https://stadtbuecherei.forchheim.de. red