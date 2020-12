Die katholisch-öffentliche Bücherei Markt Oberthulba bietet ab sofort einen Abholservice für Medien an. Dieses Angebot gilt während des Schließungszeitraums der Bücherei, derzeit bis einschließlich 10. Januar 2021. Ein Büchereibesuch ist nicht gestattet. Allerdings können vorbestellte Medien zu vereinbarten Terminen im Eingangsbereich der Bücherei kontaktlos übergeben werden. Die gewünschten Medien müssen vorab im Medienkatalog der Bücherei Thulba https://www.eopac.net/BGX430974/ oder telefonisch unter 09736/4911 (Name und Lesernummer angeben) vorbestellt werden. Einen Abholtermin der Sachen in der Bücherei kann man per Mail unter kath.buechereithulba@gmx.de oder telefonisch unter 09736/4911 vereinbaren. Bitte bei der Abholung die Klingel an der Bücherei-Außentür benutzen. Die vorbereiteten Medien werden im Eingangsbereich auf dem Rollwagen gelagert und können von dort mitgenommen werden. Für die Abholung eine Tasche/Korb mitbringen.

Automatisch verlängert

Medien, die nicht mehr benötigt werden, können bei dieser Gelegenheit auf dem Rollwagen zur Rückgabe abgelegt werden. Alle bereits ausgeliehenen Medien wurden vorsorglich bis mindestens 20. Januar 2021 verlängert. Es entstehen im Schließungszeitraum keine Versäumnisgebühren, informiert die Bücherei. red