Der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel lädt am Donnerstag, 29. Juli, ab 13 Uhr zur Bürgersprechstunde in sein Kulmbacher Büro, Sutte 11, ein. Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter Telefon 09221/8786955 oder per E-Mail an kms@martin-schoeffel.de gebeten. Es können auch individuelle Gesprächstermine im und außerhalb des Büros vereinbart werden. Das Büro ist am Dienstag- und Donnerstagvormittag besetzt. red