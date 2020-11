Der Abfuhrkalender für das Jahr 2021 steht ab sofort digital auf der Website des Landkreises Coburg und in der Abfall-App zum Ausdrucken zur Verfügung. Wie das Landratsamt mitteilt, sind in dem druckbaren Abfuhrkalender die Termine der zu leerenden Tonnen farblich markiert. Unter "Abfallwirtschaft - Abfall-App" auf der Website des Landkreises Coburg muss nur der Wohnort eingegeben werden, um die Abfuhrtermine für 2021 einzusehen. Neben den Abfuhrterminen mit Erinnerungsservice sind die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und die Standorte der Grüngutsammelstellen jederzeit in der Abfall-App abrufbar und leicht per GPS-Navigation zu finden. Die Glascontainerstandorte und die Sondermülltermine sind ebenfalls ersichtlich. Selbstverständlich kann am PC der gleiche Service abgerufen werden. Alle Bereiche rund um die Entsorgung stehen auf www.abfall.kreis-co.de. red