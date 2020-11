In der Abfallwirtschaft eingehende Anträge zur Restmülltonne und Papiertonne wie zum Beispiel Tonnentausch, An- und Abmeldungen, Eigentümerwechsel, Änderung der Bankverbindung et cetera können im Dezember aufgrund einer Software-Umstellung nicht bearbeitet werden. Die Bürger können ihre Anliegen der Abfallwirtschaft aber auch in diesem Zeitraum unter der Telefonnummer 09561/514-1325 oder per E-Mail an abfallgebuehren@landkreis-coburg.de mitteilen. Die Anträge werden dann aufgenommen; lediglich die Bearbeitung kann aufgrund des Software-Wechsels erst im Januar 2021 erfolgen. Anträge, die noch bis Ende November eingehen, werden in gewohnter Weise bearbeitet.

Keine Einschränkungen gibt es bei Änderungen zur gelben Tonne (Telefon 0800/5333888) und beim Sperrmüll (Telefon 09563/7447-27). Die Abfallwirtschaft des Landkreises Coburg bittet um Verständnis. red