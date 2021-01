Druckfrisch wird sie in den nächsten Tagen mit der Post an alle Haushalte im Landkreis Lichtenfels geliefert: die neue Abfallinfo 2021 des Landkreises Lichtenfels. Die zwölfseitige Broschüre enthält wichtige Informationen und Terminübersichten zur Abfallentsorgung im Landkreis Lichtenfels.

In der Heftmitte gibt es zum Herausnehmen auf vier Seiten Informationen zu den neuen Buslinien im Landkreis Lichtenfels. In seinem Grußwort unterstreicht Landrat Christian Meißner, dass Umwelt- und Klimaschutz sowie die Abfallvermeidung wichtige Themen sind, die der Landkreis Lichtenfels voranbringen will. Sein Dank gilt allen, die dabei mithelfen, des Weiteren den Müllwerkern der Abfuhrunternehmen sowie den Mitarbeitern der Wertstoffhöfe, die trotz der erschwerten Bedingungen infolge der Covid-Pandemie engagiert im Einsatz sind.

Die Broschüre informiert, wie man sich für die Abfuhr-Erinnerung per E-Mail registriert, wo die Standplätze von Wertstoffhöfen, Glas- und Dosencontainern sowie Problemmüllsammelstellen sind und wie sie über das Geoportal des Landkreises (www.landkreis-lichtenfels.de) abgerufen werden können.

Tipps gibt es zur richtigen Abfalltrennung und welche Wertstoffe wohin gehören, was Sperrmüll ist, wo Elektrogeräte entsorgt werden können. Auch was in Graue bzw. Grüne Tonne oder in den Gelben Sack muss, wird genau aufgelistet.

Wer weitere Fragen hat, findet wichtige Telefonnummern in der Abfallinfo, wie den "heißen Draht" zur Abfallberatung (Telefon 09571/18249). Im herausnehmbaren Innenteil wird der neue Nahverkehr im Landkreis Lichtenfels umfassend vorgestellt. Dabei sind die neuen Buslinien ebenso Thema wie der Rufbus und die Schülerbeförderung zum VGN-Tarif. "Mit unserer neuen Abfallinfo 2021 möchten wir den Bürgerinnen und Bürger einen ebenso nützlichen wie informativen Begleiter durch das ganze Jahr an die Hand geben. Ich hoffe, das ist uns gelungen", so Landrat Christian Meißner. red