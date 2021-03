Ein 23-jähriger Hofer wollte sich offensichtlich schnell und unkompliziert seines Unrats entledigen. Kulmbacher Polizisten kamen ihm auf die Schliche - nun muss der junge Mann nicht nur die Entsorgungskosten, sondern auch ein Bußgeld bezahlen.

Am Mittwoch gegen 7.30 Uhr bemerkte eine 31-Jährige, dass jemand eine größere Menge Müll arglos in ihre Einfahrt geworfen hatte. Sie verständigte die Kulmbacher Polizei, die eingesetzte Streife fand eine nicht unerhebliche Menge Abfall vor. Der Detektivarbeit der Ordnungshüter ist es zu verdanken, dass die Entsorgungskosten nicht der Allgemeinheit zur Last fallen. In dem Müll fand sich nämlich eine Einzahlungsquittung einer Bank - der Kontoinhaber konnte schließlich durch weiteres aufgefundenes Material als Verantwortlicher Umweltsünder identifiziert werden. Die nun auf ihn zukommenden Kosten für die fachgerechte Entsorgung und das eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren werden ihn sein Verhalten zukünftig hoffentlich überdenken lassen. pol