Die Caritas-Beratungsstelle für Familien - Kinder, Jugendliche, Eltern - bietet in Kooperation mit dem Familienbund der Katholiken/Diözese Würzburg und dem "living-room" (offene Ganztagesbildung am Schulzentrum Haßfurt) einen Elternkurs mit dem Thema "Abenteuer Pubertät" an. Dieser "Kess-Kurs" richtet sich an Väter und Mütter von Kindern und Jugendlichen im Alter von elf bis 16 Jahren und stellt die Lebensphase der Pubertät in den Mittelpunkt der Betrachtung. Er findet an fünf Abenden jeweils von 19.30 bis 22 Uhr im Caritashaus in Haßfurt statt. Termine sind immer dienstags am 12., 19. und 26. Januar sowie am 2. und 9. Februar. Es sind noch Plätze frei.

Flyer und Anmeldung

Den Kurs leitet die Diplom-Religionspädagogin und "Kess"-Trainerin Angelika Reinhart. Weitere Informationen können einem Flyer entnommen werden, der ein Anmeldeformular beinhaltet. Über Einzelheiten gibt das Caritashaus Auskunft; dort kann man auch den Flyer anfordern und die Anmeldungen vornehmen: Ruf 09521/6910. red