Ein neuer Lebensabschnitt begann gestern für zehn Schüler mit der Einschulung an der Grundschule Marktzeuln. Mit einer etwas anderen Feier als sonst starteten die Erstklässler in ihr neues Leben. "Bei Abenteuern wird einem manchmal ein Hindernis in den Weg gelegt und man muss versuchen, das Beste daraus zu machen", machte Rektorin Yvonne Seeliger den Kindern Mut. Im Anschluss konnten die ABC-Schützen gemeinsam mit den Zweitklässlern ihre erste Unterrichtsstunde erleben. red