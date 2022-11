Unter dem Motto "Abendrunde, Baukunst, Frankenwein" führt der ehemalige Sternegastronom Hermann Laudensack am Donnerstag, 1. Dezember, Gäste durch Bad Kissingen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Führung erhalten einen Einblick in die Geschichte Bad Kissingens. Die zweistündige Führung beginnt um 20 Uhr am Eingang der Tourist-Information Arkadenbau. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971/80 48 444, online unter badkissingen.de/events oder per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. red/Foto: Ingo Peters