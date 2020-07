Abendmahl für Kinder

Eine Neuerung hat der Kirchenvorstand der Auferstehungskirche Münnerstadt in seiner jüngsten Sitzung beschlossen: Ab dem Schuljahr 2020/21 soll es einen Abendmahlsunterricht für Kinder der dritten Grundschulklasse geben.

In der Auferstehungskirche gilt schon seit einigen Jahren die Zulassung aller getauften Kinder jeden Alters zum Heiligen Abendmahl. Der nun eingeführte "KU3" diene hauptsächlich der altersgemäßen Förderung des Verständnisses der Abendmahlsteilnahme, dem Kennenlernen der Kirchengemeinde und dem Wecken des Interesses am Kindergottesdienst in der "Halbzeit" zwischen Kindertaufe und Konfirmationsunterricht ("KU8"), heißt es in einer Mitteilung.

Die Teilnahme ist freiwillig und keine notwendige Voraussetzung für die Konfirmation der Kinder der achten Klasse, wird betont. Er sei aber sehr hilfreich und diene der Unterstützung der verantwortungsvollen religiösen Erziehung durch Eltern und Paten. Das Team von Pfarrer Martin Hild, seiner Frau Karin Hild und der Jugendmitarbeiterin Klara Brauner werde sich in sechs Unterrichtseinheiten und mit einem abschließenden Familiengottesdienst dieser Aufgabe widmen.

Informationen

Der Elternabend zur Information und Anmeldung findet am Dienstag, 21. Juli, von 19 bis 20 Uhr in der Auferstehungskirche statt. Fragen beantwortet Pfarrer Martin Hild, Tel.: 0176/568 174 86). Ungetaufter Kinder, deren Eltern sich für KU3 interessieren, können mit dem Pfarrer Kontakt aufnehmen, um einen Einladungsbrief zu erhalten und einen Tauftermin zu vereinbaren. red