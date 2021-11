Bei der "Abendlichen Runde mit dem Badkommissar" führt Gustav Binder als Badkommissar Alexander von Moreau im Anzug mit Melone und Regenschirm am Samstag, 13. November, durch Bad Kissingen. Die etwa 90-minütige Führung startet um 20 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau. Karten sind dort erhältlich sowie unter Tel.: 0971/80 48 444 . Zudem kann man Tickets unter www.badkissingen.de/events kaufen und diese an der Tourist-Information abholen. Foto: Heij Shin