Bei der "Abendlichen Runde mit dem Badkommissar" führt Gustav Binder als Badkommissar Alexander von Moreau im eleganten Anzug mit Melone und Regenschirm Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag, 21. August, durch Bad Kissingen. Unter dem Motto "Menschen - Kultur - Landschaft" erhalten Gäste einen Überblick über die Geschichte und Sehenswürdigkeiten Bad Kissingens, die berühmten Heilquellen und historischen Gäste. Der Weg führt von den Kuranlagen über den Innenhof des Luitpoldbads durch die idyllische Altstadt bis in den Rosengarten. Die ca. 90-minütige Führung startet um 21 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau. Foto: Nina Pereira Santo