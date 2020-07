Abend für Frauen und Familientag

Der CVJM Altenstein (Christlicher Verein junger Menschen) weist auf zwei Veranstaltungen im Maroldsweisacher Gemeindeteil hin.

Musik auf der Hakenharfe

Zu einem Abend speziell für Frauen lädt der Verein Pro Mission für Mittwoch, 15. Juli, von 18 bis 20 Uhr auf die Terrasse der CVJM-Freizeit- und Tagungsstätte Altenstein ein. Der Abend beginnt mit Pizza aus dem Steinbackofen und Livemusik: Susanne Globisch aus Bamberg spielt auf einer keltischen Hakenharfe. Ab 19 Uhr referiert Ute Rapsch (Junkersdorf) zum Thema "Aufbruch". Anmeldung für den Frauenabend ist bis 13. Juli beim CVJM in Altenstein erbeten (Telefon 09535/92210, E-Mail info@cvjm-altenstein.de ).

Stationenlauf und Illusion

Gemeinschaft, Gottesdienst, Spiel, Spaß und "unGlaubliches" mit Mr. Joy: Das alles bietet der Familientag von Pro Mission und CVJM Altenstein am Sonntag, 26. Juli, also rechtzeitig zum Start in die Sommerferien. Das Programm auf der Terrasse der Freizeit- und Tagungsstätte in Altenstein beginnt um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen mit Pizza aus dem Steinbackofen.

Um 13 Uhr startet das große "Familienduell", ein Stationenlauf für Familiengruppen auf dem CVJM-Gelände. Nach Kaffee und Kuchen um 14.30 Uhr ist ab 15 Uhr Staunen angesagt beim Auftritt von Mr. Joy. Die Besucher dürfen sich auf Artistik, Jonglage und Illusionskunst mit Tiefgang freuen. Anmeldung für den Familientag bis Freitag, 24. Juli, beim CVJM Altenstein (Telefon 09535/92210 oder E-Mail: info@cvjm-altenstein.de). red