Über eine Spende von insgesamt 750 Euro durfte sich der Kindergarten St. Franziskus in Neuses freuen. Erwin Roppelt von der VR Bank Bamberg-Forchheim als verantwortlicher Leiter der Filiale Eggolsheim überreichte symbolisch den zweiten Scheck in Höhe von 500 Euro an Reinhilde Steinmetz und Marcus Sitzmann vom Elternbeirat.

Sitzmann war im Kindergartenjahr 2019/20 Vorsitzender im Elternbeirat und hatte sich sehr für eine neue Sandkastenabdeckung eingesetzt. Die maßgefertigte Abdeckung, die gleichzeitig als Sonnenschutz für die Kinder dient, wurde Ende des Sommers angeschafft. Die Kosten dafür hat die VR Bank Bamberg-Forchheim mit der Spende übernommen. "Wir sind froh, dass die Kinder im Freien spielen können, deswegen haben wir gleich ja zu dieser Spende gesagt", so der Geschäftsstellenleiter vor Ort, Erwin Roppelt. Bereits zuvor hatte die VR Bank Bamberg-Forchheim einen Scheck in Höhe von 250 Euro für die Schulanfänger des Kindergartens überreicht. Seit Jahren macht der Kindergarten St. Franziskus in Neuses bei der Schultütenaktion der VR-Bank mit. red