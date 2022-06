Die Boxer vom TSV Bad Kissingen traten bei der ersten Boxveranstaltung in Forchheim an. Eingeladen war auch der 1.FC Nürnberg, der sich mit den drei TSV-Kämpfern Tobias Pfaff, Florian Säwert und Mohammad Shadab verstärkte.

Ebenfalls an den Start gehen sollte auch Schwergewichtler Kai Friedensohn, dessen Kampf aber dann im letzten Moment abgesagt wurde. Nürnberg/Forchheim war übrigens bei der 3. Kissinger Boxnacht zu Gast und deshalb erfolgte jetzt die Einladung.

Tobias Pfaff (Weltergewicht bis 67 Kilogramm) bekam den Forchheimer Michael Distler vor die Fäuste. Das Publikum bekam einen packenden und schnellen Kampf geboten. Beide schenkten sich auf hohem Niveau nichts, wobei der Forchheimer leichte Vorteile hatte. Das Publikum belohnte dann auch den Verlierer Tobias Pfaff mit reichlich Applaus.

Shadab bestimmend

Mohammad Shadab (Mittelgewicht bis 75 Kilogramm) trat gegen Marvin Kommel an. Mohammad bestimmte von Beginn an den Kampf. Er traf den Forchheimer, punktete und wich den Gegenangriffen sofort wieder aus. Kommel schlug mehrmals ins Leere und verletzte sich dabei an der Schulter. Der Ringrichter brach den Kampf in der zweiten Runde dann ab.

Der TSV-Boxer tröstete seinen Kontrahenten. Ein wird eine Revanche bei der Kissinger Boxnacht erwartet.

Den schwersten Gegner bekam Florian Säwert zugeteilt. Chris Bushi aus Forchheim ist Dritter der Deutschen Meisterschaft. Beide kämpfen in der Klasse Halbmittelgewicht.

"Der beste Kampf des Abends"

Säwert setzte seinen Gegner mit der Führhand ständig unter Druck. "Der beste Kampf des Abends", so Trainer Edgar Feuchter. Die Halle tobte und beide zeigten hochklassiges Boxen. Am Ende wurde mit hauchdünnem Vorsprung dem Forchheimer Bushi der Sieg zugesprochen.

Bad Kissingens Trainer Edgar Feuchter war trotzdem zufrieden. Am 16. Juni werden die Bad Kissinger Boxer erneut den 1.FC Nürnberg beim Kampf in Allersberg gegen Landau unterstützen. spion