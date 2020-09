Ab morgen heißt es "Time4Kids"

Am morgigen Sonntag startet in der evangelischen Kirchengemeinde St. Petri wieder das Angebot "Time4Kids". Es richtet sich an alle etwas größeren Kinder bis zum zwölften Lebensjahr. Das "Time4Kids"-Team, bestehend aus Pfarrer Ulrich Winkler, Jugendlichen und Erwachsenen, lädt dazu herzlich ein, auch jüngere Kinder dürfen gerne in Begleitung eines Elternteils teilnehmen. Für morgen plant das Team einen "Wiesen-Spaziergang spezial" mit Spielen und Musik. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Kantorat, Kirchplatz 4, Ende ist gegen 16 Uhr. Mitzubringen sind eine Mund-Nasen-Maske (für Kinder ab sechs Jahren), eine Picknickdecke, eine Brotzeit und ein Getränk sowie passende Kleidung. Bei schlechtem Wetter gibt es ein Alternativprogramm. Um besser planen zu können, bittet das Team um eine Anmeldung per E-Mail an ulrich.winkler @elkb.de oder unter Telefon 09221/48 25. Bitte Name, Adresse und Alter angeben. red