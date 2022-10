Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder soweit. Am Montag, 31. Oktober, startet der Verkauf der 8. Auflage des Adventskalenders der beiden Hammelburger Lions Clubs. Und so funktioniert es: Hinter den 24 Türchen des Kalenders verstecken sich täglich die Chancen auf mehrere Gewinne sowie auf mehrere Hauptgewinne am 24. Dezember, insgesamt 157 Gutscheine oder Sachpreise der 79 Sponsoren aus der heimischen Geschäftswelt im Gesamtwert von rund 7200 Euro. Der Wert jedes Preises liegt zwischen circa 20 Euro und zwei Hauptgewinnen von je 500 Euro. Jeder der insgesamt 2000 Kalender hat auf der Vorderseite eine Nummer. Die Gewinner werden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Alle vom 31. Oktober bis zum 27. November verkauften Kalender nehmen an der Verlosung teil. Die Nummern werden täglich im Internet (adventskalender-hammelburg.de) sowie in der Zeitung veröffentlicht. Die Gewinner gehen zu dem im Kalender angegebenen Sponsor. Der Kalender ist die Berechtigung, den Preis dort einzulösen.

Der Erlös geht an die Tafeln von Hammelburg und Bad Brückenau sowie die Ukrainehilfen der Stadt Hammelburg und "Bad Brückenau hilft!". Der Kalender zeigt heuer den Innenraum der Evangelischen Kirche St. Michael in Hammelburg, eine Aufnahme von Armin Weidenthaler. Die Club-Präsidenten Martina Schultheiß und Willy Willeke danken allen Beteiligten. Verkauft wird der Kalender für sieben Euro hier: Bunter Buchladen, Kissinger Str. 8; E-Center Breitenbach, Kissinger Str. 84; Flessa-Bank, Kirchgasse 8; Reisebüro der VR-Bank, Am Marktplatz 11; Sparkasse, Bahnhofstr. 5; Vinothek Weinbau Ruppert, Obere Stadtmauer 15, sowie in der Tankstelle Hartmann, Industriestraße 2 in Oberleichtersbach-Buchrasen. red