Die Mobilitätszentrale des Landkreises Kronach weist darauf hin, dass ab dem kommenden Montag, 21. Dezember, die Busse nach Ferienfahrplan fahren.

Die auf den Fahrplänen in der Zeile "Verkehrsbeschränkungen" mit "S" gekennzeichneten Zeiten verlieren ab diesem Tag vorübergehend ihre Gültigkeit. Alle anderen Fahrten werden durchgeführt. Die aktuellen Fahrpläne sind zu finden auf der Homepage des Landkreises Kronach unter www.landkreis-kronach.de.

Die Mobilitätszentrale hat darüber hinaus ein neues Angebot in Form von nun erhältlichen 6er-Karten geschaffen. Mit dem Kauf einer solchen Karte erhält jeder sechs Fahrten, muss dafür aber nur fünf bezahlen. Die 6er-Karten können direkt in den Bussen sowie in der Mobilitätszentrale im Kronacher Bahnhof erworben werden.

Außerdem weist die Mobilitätszentrale darauf hin, dass das Tagesticket ab sofort auch an allen DB-Automaten im Landkreis Kronach erworben werden kann. red