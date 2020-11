Die Mobilitätszentrale arbeitet nach Mitteilung des Landratsamtes Kronach dauerhaft an der Weiterentwicklung des Mobilitätskonzepts. Daraus resultierend treten größtenteils zum kommenden Montag, 9. November, etliche Änderungen auf zahlreichen Linien in Kraft. Einige wenige Linien erhalten bereits zum 7. November einen neuen Fahrplan. Alle Neuerungen, die sowohl den Jedermann- als auch den Schülerverkehr betreffen, können im Detail ab sofort auf der Homepage des Landkreises (https://www.landkreis-kronach.de/wirtschaft-und-verkehr/oepnv-fahrplaene-bus-und-bahn/ ) eingesehen werden. Für Auskünfte stehen natürlich auch die Mitarbeiter der Mobilitätszentrale zur Verfügung (Telefon 09261/678678).

Die neuen Fahrpläne sehen in Teilbereichen unter anderem Optimierungen für Schulheimfahrten oder auch neue Direktverbindungen vor. So wird das Angebot um neue Verbindungen auf den Strecken Teuschnitz/Tschirn - Kronach, Fischbach - Kronach sowie Reitsch - Burggrub - Haig - Kronach (jeweils ab 9. November) erweitert.

Zweite Citybuslinie in Kronach

Darüber hinaus fährt in Kronach ab 9. November eine zweite Citybuslinie, die vor allem die Bereiche Siedlung und Kreuzberg mit abdeckt. Bezüglich des Schülerverkehrs gibt es neben etlichen Fahrzeitenanpassungen auch strukturelle Neuerungen in Form von zusätzlichen Angeboten und Fahrwegsoptimierungen.

Zusätzliche Abfahrtsstelle

Um die Schülerströme besser zu lenken und damit die Verkehrssituation am Schulzentrum ein weiteres Stück zu entspannen, wird beispielsweise in der Kaulangerstraße in unmittelbarer Nähe zur Abzweigung Innerer Ring eine zusätzliche Abfahrtshaltestelle eingerichtet. In erster Linie betrifft diese Änderung einen Großteil der Fahrten in Richtung Küps (Linie 31). red