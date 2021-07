Großer Erfolg für die A-Jugend des HSC 2000 Coburg. Der Bundesliga-Nachwuchs der Vestestädter setzte sich am Wochenende in Hin- und Rückspiel gegen den HSC Leutershausen klar durch und beendete die A-Jugend Bundesliga-Qualifikation damit als Sieger.

Der Lohn: In der nächsten Saison spielen die Coburger Jungs in der höchsten deutschen Spielklasse. Die Weichen stellten die "Schwarz-Gelben" bereits am Samstagabend in der HUK-Arena. Mit einer fantastischen Leistung besiegten sie ihre Altersgenossen aus Leutershausen sensationell hoch mit 38:21. Mit einem solch deutlichen Sieg hatten selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet, doch es lief wie am Schnürchen. Hinten stand die Mannschaft kompakt und vorne klappte nahezu alles. Tolle Spielzüge, aber auch die indivuelle Klasse der HSC-Spieler sorgten schnell für klare Verhältnisse.

Das Rückspiel am Sonntag in Leutershausen wurde somit nur noch zur Formsache. Dennoch spielten die Coburger auch im Rückspiel hoch konzentriert und zeigten erneut eine starke Leistung. Sie gewannen mit 25:21 und unterstrichen dabei nochmal, dass sie in diesem Vergleich das bessere Team waren. ct