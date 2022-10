Zum ersten Mal hat die Gemeinde Oerlenbach an der Aktion Stadtradeln "Radeln für ein gutes Klima" teilgenommen. Ziel der Kampagne war es, in drei Wochen im Juli als Gruppe oder auch alleine möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Damit soll der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß gesenkt werden. An dem Wettbewerb haben sowohl Städte und Gemeinden als auch Landkreise mit ihren Einwohnern teilgenommen.

Mit der Aktion sollen neben dem Klimaschutz auch der Radverkehr gefördert werden und weitere Radwegenetze im Landkreis ausgebaut werden. Wie das Bürgerbüro mitteilt, fuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Gemeinde Oerlenbach insgesamt 8832 Kilometer. Es hatten sich acht Teams gebildet mit insgesamt 51 aktiven Radlern (darunter sechs Gemeinderäte). Den fünf Radlern mit über 500 Kilometern aus der Gemeinde überreichte Bürgermeister Nico Rogge eine Anerkennung. red