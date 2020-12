Traditionell hat die Rainer-Markgraf-Stiftung zum Weihnachtsfest zwei sozial-karitative Einrichtungen in Oberfranken und Oberpfalz unterstützt. Jeweils 7777,77 Euro gingen an die Regens-Wagner-Schule in Burgkunstadt und an die St.-Gunther- Schule in Cham. Die Rainer- Markgraf-Stiftung fördert mit ihrer Weihnachtsaktion in diesem Jahr zwei Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Mit diesen Spenden möchte die Stiftung ganz bewusst Einrichtungen beschenken, die sonst weniger im Fokus der Förderpolitik der Stiftung liegen. Die Burgkunstadter Regens-Wagner-Schule ist ein privates Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. "Trauen, Vertrauen, Selbstvertrauen - Mein Weg!", das ist das Motto der Förderschule. Die Schülerinnen und Schüler werden hier als einzigartig wahrgenommen - geachtet, gebildet und gefördert. So entsteht der Rahmen, um den eigenen Weg zu finden und diesen selbstbewusst zu gehen. Die Schule gliedert sich in Grund-, Mittel- und Berufsschulstufe. red