"Ich wundere mich, wie viel Bier die Ebensfelder trinken können." Bürgermeister Bernhard Storath ist zum Scherzen aufgelegt, als er die Summe auf dem übergroßen Spendenscheck erblickt. "Und wie schnell sie alles ausgetrunken haben." Der frühere Ebensfelder Pfarrer Rudolf Scharf grinst ihm spitzbübisch entgegen. Er ist es, der die Spendensumme in Höhe von 750 Euro aus den Händen der Braumeister Florian und Max Engelhardt vom Ebensfelder Brauhaus entgegennehmen darf. Geld, das durch den Verkauf eines Bieres eingenommen wurde, das eigens zum Abschied des Geistlichen eingebraut wurde - und dessen Erlös nun helfen wird, Notleidende in Rumänien zu unterstützen. 25 "scharfe" Jahre in Ebensfeld gingen im Sommer zu Ende:

Storath war es, der auf die Idee kam, zum Abschied des Geistlichen ein Bier einbrauen zu lassen. Florian Engelhardt erinnert sich: "Es war etwa sechs Wochen vor dem Abschied, als der Bürgermeister uns am Telefon von der Idee erzählte. Es wurde eine Nacht-und-Nebel-Aktion, mitten im Hochsommer. Um ein Bier einzubrauen, sind sechs Wochen Vorlaufzeit richtig, richtig knapp. Ich erbat mir erst einmal Bedenkzeit." Er und sein Bruder berieten, sagten schließlich zu. Doch welches Bier sollte es sein? "Da wir wussten, dass Pfarrer Rudi auf ein mildes Rauchbier schwört, probierten wir uns an diesem. Ein Rauchbier vom Ebensfelder Brauhaus, das gab es noch nie in unserer Geschichte. Und wir hatten nur einen Versuch." Und dieser wurde zum Erfolg.

Die 7000 Flaschen mit dem Bild des Pfarrers in den 350 Kästen waren binnen vier Tage ausverkauft. Zwei Euro je Kasten war für die Rumänienhilfe des Pfarrers bestimmt.

Martina Drossel