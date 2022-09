Der Unterricht am Frobenius-Gymnasium Hammelburg beginnt am Dienstag, 13. September, für die Jahrgangsstufen 6 bis 12 um 8 Uhr. Die Lehrkräfte des Frobenius-Gymnasiums finden sich bereits am Montag, 12. September, um 9 Uhr zur ersten Lehrerkonferenz in der Aula ein, teilt die Schule in einer Pressemeldung mit.

Der Unterricht der 73 neuen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten der 5. Jahrgangsstufe beginnt am ersten Schultag um 8.15 Uhr in der Aula des Frobenius-Gymnasiums. Dort wird der Schulleiter, Oberstudiendirektor Dr. Matthias Ludolph, die Neuen willkommen heißen und mit einem kleinen, vom Förderverein der Freunde des Frobenius-Gymnasiums gestifteten Präsent begrüßen. Wie immer können die Kinder von ihren Eltern begleitet werden, heißt es weiter. Nach der Begrüßung wird die Zuweisung in die einzelnen Klassen erfolgen, wobei für das Schuljahr 2022/23 zwei Regelklassen sowie eine Ganztagsklasse eingerichtet wurden. Die 22 für die Theaterklasse angemeldeten Jungen und Mädchen verteilen sich auf eine Regelklasse und den Ganztag. Im Anschluss daran gehen die Kinder mit ihren Klassenleiterinnen und Klassenleitern in die Klassenzimmer und lernen mit Unterstützung der Tutorinnen und Tutoren des Frobenius-Gymnasiums in den ersten beiden Schultagen die Gegebenheiten der Schule kennen. Mitzubringen sind dafür Mäppchen, Block sowie eine Sammelmappe, teilt die Schule weiter mit.

Insgesamt starten am Dienstag 505 Schülerinnen und Schüler am Gymnasium ins neue Schuljahr. Klassen- und Raumeinteilung der Jahrgangsstufen 5 bis 12 können ab Montag, 12. September, im Elternportal eingesehen oder am Dienstag ab 7.30 Uhr den Listen im Eingangsbereich entnommen werden. Die Kurslisten und der Stundenplan der Q11 und Q12 befinden sich im Schaukasten der Oberstufe.

Für die Jahrgangsstufen 6 bis 12 beginnt der erste Schultag in der ersten und zweiten Stunde mit der Klärung organisatorischer Fragen durch die Klassenleiter beziehungsweise Oberstufenkoordinatoren. Anschließend findet Unterricht nach Stundenplan statt. Unterrichtsende ist für alle Klassen am Dienstag und Mittwoch um 13 Uhr. Nach Absprache können am Mittwochnachmittag bereits Profilfächer und Wahlfachunterricht beginnen. Ab Donnerstag, 15. September, findet für die Jahrgangsstufen 6 bis 12 und für die Ganztagsklasse 5c auch der verpflichtende Nachmittagsunterricht statt.

Die Schulbusse fahren ab dem 1. Unterrichtstag regulär nach den jeweiligen Fahrplänen. Für die neuen Buskinder in den 5. Klassen bietet der Landeskreis Bad Kissingen das Tutorial "Ab jetzt Buskind. Busfahrpläne verstehen" an. Den Link hierzu finden die Eltern auf der Startseite der Homepage des Frobenius-Gymnasiums (frobenius-gymnasium.de). Wer den Zug benutzt, entnimmt die Fahrzeiten den fahrplanmäßigen Angeboten der Bahn, so die Schule.

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird zudem Marcus Beran als neuer Caterer die Bewirtschaftung der Mensa am Frobenius-Gymnasium übernehmen. Der Mensa-Betrieb wird ab dem 14. September starten. red