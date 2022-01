141 interessierte Katzenzüchter und Katzenbesitzer nahmen Mitte Dezember 2021 am Webseminar "Fellfarbgenetik bei der Katze" von Fellfarbexpertin Dr. Anna Laukner teil. Von der Teilnahmegebühr wurden vom Veranstalter, der Kissinger Firma Laboklin, jeweils fünf Euro einem guten Zweck zugeführt. Somit konnte nun ein Gesamtbetrag von 705 Euro an den Würzburger Verein "Hilfe für Katzen in Not e. V." gespendet werden.

Der gemeinnützige Verein gibt unerwünschten, chronisch kranken und misshandelten Katzen bis ans Lebensende ein liebevolles und artgerechtes Zuhause mit Familienanschluss. "Tiergesundheit ist unser tägliches Brot, ganz gleich, ob Hund, Katze, Pferd, Nager, Reptil oder andere Tierart. Wir freuen uns daher, wenn wir mit unserer Spende einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass Katzen, die bisher nicht unbedingt die Sonnenseite des Lebens kennengelernt haben, eine artgerechte und liebevolle Zukunft erfahren," so Dr. Elisabeth Müller, Eigentümerin und Geschäftsführerin des veterinärmedizinischen Diagnostiklabors Laboklin in Bad Kissingen. Einen Überblick über das Seminarprogramm von Laboklin, das sich in der Hauptsache an tiermedizinisches Fachpersonal wendet, erhält man unter https://laboklin.de/de/seminare-fortbildungen/. red