Das Gesundheitsamt Haßberge meldet über das Wochenende 70 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 1542 (Stand: Sonntag, 20. Dezember, 12 Uhr), wie das Landratsamt am gestrigen Sonntag mitteilte.

1175 Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 331 Personen mit dem Virus infiziert. Zurzeit werden 23 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon fünf auf der Intensivstation. 36 Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben.

In häuslicher Isolation befinden sich 948 Personen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt für den Landkreis laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 152,87 (Stand: Samstag, 19. Dezember 2020).

Das Infektionsgeschehen ist im Landkreis "weiterhin diffus und über den gesamten Landkreis verteilt", erklärt das Landratsamt zu den 70 Neuinfektionen. Betroffen von den positiven Fällen sind auch die Haßberg-Kliniken. Dazu will die Behörde am heutigen Montag nähere Informationen geben. Moni Göhr, die Pressesprecherin des Landratsamtes, weist aber darauf hin: "Betonen möchte ich, damit nicht ein falscher Eindruck entsteht, dass nur ein Teil der Neuinfektionen in Zusammenhang mit dem Krankenhaus steht."

Das Testzentrum in Wonfurt ist auch über die Feiertage offen. Dem Landkreis Haßberge ist es ein Anliegen, auch in den Weihnachtsferien ausreichend Testkapazitäten bereitzuhalten; deswegen wird der Betrieb im Testzentrum in Wonfurt auch über die Feiertage sichergestellt. Anmeldungen für das Corona-Testzentrum in Wonfurt sind digital jederzeit möglich über das Kontaktformular auf der Homepage des Landkreises unter www.hassberge.de/topmenu/startseite/test.html. Dabei sollen immer die Namen genauso angegeben werden, wie sie auf der Versichertenkarte der Krankenkasse stehen, bittet das Landratsamt in Haßfurt. Die alternative telefonische Terminvergabe unter der Rufnummer 09521/27720 ist nur werktags von 9 bis 13 Uhr möglich. Mitzubringen sind die Versichertenkarte der Krankenkasse, der Personalausweis sowie Mund-Nasen-Schutz und die übermittelte Terminbestätigung (ausgedruckt oder digital). red