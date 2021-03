Auf Anregung des Vorsitzenden der Kulmbacher Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), Erich Schiffelholz, haben Mitarbeiter des Bauhofs 60 Vogelhäuschen gebaut und im gesamten Stadtgebiet aufgehängt. Stadtrat Matthias Meußgeyer hatten den Kontakt zwischen Stadt und LBV vermittelt. Die Vogelhäuschen bestehen aus Schadholz aus dem Stadtforst, so dass dafür keine intakten Bäume gefällt werden mussten.

Weitere acht Vogelhäuschen hat der Kiwanis-Club Kulmbach gespendet. Diese hätten normalerweise beim Lions-Flohmarktes verkauft werden sollen, der aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte. "Unsere Stadt ist nicht nur Heimat für viele Menschen, Betriebe und Vereine, auch die Natur spielt eine große Rolle. Wir wollen die Ökologie in Kulmbach fördern und den Tieren angemessene Lebensräume auch innerhalb des Stadtgebietes bieten", erklärte Oberbürgermeister Ingo Lehmann.

Auch an Schulen verteilt

Auch an alle städtischen Schulen wurden Nistkästen verteilt. Diese wurde entweder bereits von den Bauhofmitarbeitern befestigt oder können von den Schülern und Lehrern aufgehängt werden. "Die Kinder bekommen so einen viel lebendigeren Zugang zu den Tieren. Das Bewusstsein für die Natur und andere Lebewesen wächst und sie können die Brut, das Füttern und das Aufwachsen der Vögel in dem selbstbefestigten Häuschen hautnah erleben", freute sich der Oberbürgermeister und dankte den Mitarbeitern des Bauhofs mit Michael Barnickel an der Spitze für ihre Arbeit.

Die Vogelhäuschen sollen allerdings nicht nur aufgehängt und sich selbst überlassen werden. In regelmäßigen Abständen wird der Bauhof kontrollieren, ob diese verschmutzt sind, oder alte Gelege entfernen, um in den Kästen neues Leben zu ermöglichen. red