600 Euro für Kinderklinik

Auf Eigeninitiative der Bamberger Zollbeamtinnen und -beamten in Zusammenarbeit mit der vor Ort zuständigen Gewerkschaft "BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ)" versorgten sich die ansässigen Zollbediensteten mit Mund-Nasen-Schutzmasken, noch bevor eine Trageverpflichtung in Kraft trat. Bestellt und gekauft wurden die mehr als 1000 Masken vom BDZ bei der Modefirma Greiff Mode in Bamberg.

Die Masken hat die Gewerkschaft BDZ zum Einkaufspreis an die Beschäftigten weitergegeben und auf die Möglichkeit einer freiwilligen Spende an die Kinderklinik der Sozialstiftung Bamberg hingewiesen. Hierbei konnten insgesamt 600 Euro an Spendengeldern gesammelt und übergeben werden. Ziel war es, eine ansässige Firma in der Corona-Krise zu unterstützen, Arbeitsplätze zu sichern und eine soziale Komponente sollte ebenfalls nicht fehlen. "Wir wollen nicht nur Kriminalität bekämpfen, sondern auch helfen", so die Bamberger Zöllner. red