60 Tablets gegen die Einsamkeit

Das Institut Argus und der Förderkreis Goolkids haben über die Plattform des Wirtschaftsclubs Bamberg einen Spendenaufruf gestartet: Sie suchen Firmen, Vereine oder Privatpersonen, die Patenschaften im Wert von 250 Euro für ein Tablet mit Skype oder LTE übernehmen.

60 Tablets sollen auf diese Weise an Senioreneinrichtungen, Hospize und Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung gehen und den Bewohnern die Möglichkeit eröffnen, mit Angehörigen und Bekannten per Bildtelefonie in Kontakt zu bleiben. Eine Einrichtung, die jetzt davon profitiert, ist das Aschbacher Seniorenzentrum Hephata. Diakon Stefan Helbing, der für die Diakonie Bamberg-Forchheim das Pflegeheim leitet, durfte vom Initiator der Aktion, Wolfgang Ramming, Argus-Inhaber und Mitglied des Wirtschaftsclubs, jetzt das erste Tablet für die Bewohner entgegennehmen.

Die Idee dazu hatte Ramming aus eigener Betroffenheit: Seine 92 Jahre alte Mutter lebt in einem Bamberger Pflegeheim und wurde während der Corona-Zeit Uroma. Aufgrund des Besuchsverbotes und der eingeschränkten Besuchsmöglichkeit könne sie ihren Urenkel bisher noch nicht sehen, erzählte Ramming bei der Tablet-Übergabe.

Zudem diene die Spendenaktion auch dazu, die Pflegeeinrichtungen in Sachen Digitalisierung zu unterstützen. Im Seniorenzentrum Hephata ist das Tablet mittlerweile im Einsatz und wird auch nach der Aufhebung des Betretungsverbotes den Bewohnern und dem Team noch gute Dienste erweisen. red