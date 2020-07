5,4 Millionen Euro für die Schulen

Stattliche 5,4 Millionen Euro ist die größte Zahl des Tages. Soviel soll in die Schulen Bambergs fließen. "Das ist ein starkes Zeichen für unsere Schulen", hält Wolfgang Grader von Grünes Bamberg in der Kultursenatssitzung fest. Für den Lehrer ist dies die deutlichste Erhöhung der Mittel seit Jahren und komme in manchen Schulen einer Verzehnfachung der ansonsten für Sanierung verwendeten Mittel gleich.

Im Bericht der Verwaltung findet sich eine lange Liste an Maßnahmen, um dem Sanierungsstau den Kampf anzusagen: Toiletten und Duschen müssen wieder instand gesetzt werden. Mal geht's der Fassade ans Leder. An anderer Stelle müssen die Fenster neu gemacht werden. Dächer und Lüftung brauchen Überholungen. Insbesondere in den Brandschutz soll eine halbe Million Euro wandern. Aber auch für die Gewährleistung von Mittagsbetreuung bekommt zum Beispiel die Hainschule einen Fettabscheider. Das Geld kommt aber auch Schließanlagen und der Akustik zugute. Und auch für Belange der Inklusion sollen Mittel fließen. Alle diese Punkte müssen sich dann in den Haushaltsberatungen Ende des Jahres im Finanzsenat beweisen.

Apropos Haushalt: Ein weiteres finanzpolitisches Fass rollt wegen steigender Schülerzahlen in die Senatssitzung. Ab 2016 kündigen sich geburtenstarke Jahrgänge an. Gleich an vier Schulen braucht es deshalb eine Erweiterung von Containerklassenzimmern beziehungsweise müssen erstmalig welche aufgestellt werden. Das betrifft die Trimberg-Schule, die Rupprecht-Schule und die Heidelsteig-Schule. Bei der Hainschule kann damit auch die Mittagsbetreuung sichergestellt werden.

"Wie lange sollen diese Container dann stehen? Nicht das irgendwann die Eltern zu ihren Kindern sagen müssen: In diesem Container ging ich auch schon zur Schule", fragt Claudia John, die für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt und selbst Schüler unterrichtet. Zudem wollte sie wissen, ob es sich um die klassischen Container handele oder neuere modulare Modelle in Holzbauweise zum Einsatz kämen.

"Technisch gesehen sind die Container auf 25 Jahre Nutzungsdauer ausgelegt", erklärt Werner Kühhorn, Amtsleiter des Immobilienmanagements der Stadt. Im Falle der Rupprechtschule ist der Horizont für die Container mindestens bis ins Jahr 2024. Man prüfe auch die neuere Holzbauweise, aber diese Frage sei noch nicht abschließend geklärt. "Ich möchte betonen, dass die Containerbauweise in Sachen Klimatisierung und Akustik sogar besser abschneidet als alte, unsanierte Klassenzimmer", gibt Kühhorn zu bedenken. Der Senat beschloss einstimmig, die geplanten 1,4 Millionen Euro für die Container einzustellen.

"Über unser Bildungsmonitoring haben wir die Datenbasis für die kommenden Jahre geschaffen", erklärt Ramona Wenzel vom Bildungsbüro der Stadt. Damit lasse sich der Bildungsentwicklungsplan fortschreiben, um die einzelnen Stationen der Bildung und Fortbildung in der Stadt darzustellen und den Bedarf zu ermitteln. Nur eine von vielen Aufgaben, von denen sie berichtet.

Eltern wünschen Flexibilität

Das zeigt sich auch beim Thema Kitaplätze: "Unsere Arbeit hat ergeben, dass sich Eltern Flexibilität bei der Betreuung wünschen", erklärt Wenzel mit Blick auf den Rechtsanspruch auf einen Platz im Jahr 2025. Um den Bedarf weiter zu erheben, arbeite man mit der Universität zusammen, die sogenannten Sozialräume festzustellen, in welchen die Menschen ihren Alltag organisieren, um noch gezielter Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings steht die Förderung des Büros, welches 2016 an den Start ging, nur noch bis in den kommenden März. "Es wurden zahlreiche Vernetzungen in den vergangenen Jahren aufgebaut. Es wäre schade, wenn das verloren ginge", warb Leiter und Referent für Bildung und Sport, Matthias Pfeufer, für die Fortführung. Stichwort Sport: Der FC Wacker darf sich über einen städtischen Zuschuss in Höhe von gut 2800 Euro freuen. Damit wird der Bau einer Brunnenanlage für die Spielfeldberegnung unterstützt.