Die Zahl der Teilnehmer der unangemeldeten Corona-Demo auf dem Marktplatz ist auch in dieser Woche gestiegen.

Nach Polizeiangaben hatten sich am Montagabend rund 500 Menschen auf dem Platz versammelt. Noch in der vergangenen Woche hatte die Teilnehmerzahl bei rund 250 gelegen. Aber, wie in den Vorwochen, sei die Veranstaltung friedlich geblieben, die Polizei hatte keinen Grund einzugreifen. Die Menschen hatten, wie auch zuvor, Kerzen oder Laternen dabei, auch viele Kinder waren auf der Kundgebung, die gegen 18 Uhr begonnen hatte.

Auch am vergangenen Montag war der Kundgebung keine Anmeldung vorangegangen, auch war keine Person als Anmelder in Erscheinung getreten. Die Veranstaltung befindet sich somit in einer rechtlichen Grauzone. Versammlungen müssen zwar, wenn sie geplant sind, spätestens 48 Stunden vor ihrer Bekanntgabe bei der Kommune angemeldet werden. Da es schwer ist, bei den Demos einen Veranstalter zu ermitteln, werden sie zunächst behandelt wie Spontanversammlungen, die nicht anzeigepflichtig sind. dy